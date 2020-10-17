В этом году соревнования бывших и действующих военных "Игры непокоренных" в Украине впервые состоятся онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Соревнования “Игр Непокоренных” будут происходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере и велоспорт.

Регистрация участников продлится до 25 октября 2020 года, а сами соревнования будут проходить по месту жительства участников, во время и день, удобные участнику.

Отмечается, что участник сам должен выбрать виды спорта, место соревнований, порядок и время в период с 31 октября по 22 ноября 2020 года. Далее нужно сделать свой подход в дисциплине, снять его на видео и зафиксировать результат, видео отправить в Организационный комитет.

6 декабря 2020 года в прямом эфире на социальных платформах Invictus Games Team Ukraine в Facebook и YouTube будут официально объявлены результаты и награждены победители в каждой дисциплине “Игр Непокоренных”.