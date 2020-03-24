Об этом сообщает Invictus Games Foundation.
“Все участники и организаторы “Игр непокоренных-2020”, включая родственников участников, волонтеров, партнеров, спонсоров, сталкиваются с пандемией, которую вызвал коронавирус. В результате этого организация “Игор непокоренных-2020″ в Гааге стала невозможной”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Игры должны состояться в мае или июне 2021 года.
Как известно, международные спортивные соревнования должны были состояться с 9 по 16 мая в Гааге. Украина три года подряд участвует в Invictus Games. В прошлом году украинская сборная на “Играх непокоренных” завоевала 20 медалей.
Ранее сообщалось, что Украину на соревнованиях “Игры непокоренных” в Нидерландах будут представлять 20 спортсменов.
- Песенный конкурс “Евровидение-2020” отменили из-за пандемии коронавируса (впервые за все время существования мероприятия). Позже Роттердам и все организаторы продолжат переговоры о проведении конкурса в 2021 году.