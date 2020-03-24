"Игры Непокоренных" решили перенести на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Invictus Games Foundation.

“Все участники и организаторы “Игр непокоренных-2020”, включая родственников участников, волонтеров, партнеров, спонсоров, сталкиваются с пандемией, которую вызвал коронавирус. В результате этого организация “Игор непокоренных-2020″ в Гааге стала невозможной”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Игры должны состояться в мае или июне 2021 года.

Как известно, международные спортивные соревнования должны были состояться с 9 по 16 мая в Гааге. Украина три года подряд участвует в Invictus Games. В прошлом году украинская сборная на “Играх непокоренных” завоевала 20 медалей.

Ранее сообщалось, что Украину на соревнованиях “Игры непокоренных” в Нидерландах будут представлять 20 спортсменов.