Специальный представитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения по вопросам пандемии Дэвид Набарро заявил, что коронавирус COVID-19 будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.

Об этом пишет The Hill.

“Мы не очень уверены, что это будет проходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который будет преследовать человечество в течение достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая защитит нас, и будут небольшие вспышки, которые будут возникать спорадически”, – сказал Набарро.

Он добавил, что странам необходимо разработать защитный механизм, чтобы выявлять случаи по мере их появления, изолировать больных и предотвращать развитие вспышек.

Кроме того, на вопрос, как он оценивает уровень глобального сотрудничества на данный момент, Набарро сказал, что хотел бы видеть “гораздо более тесное сотрудничество между лидерами”.

“Мне бы хотелось, чтобы они объединились и продемонстрировали миру, что, по их мнению, против этой глобальной угрозы необходимо бороться совместными действиями всех стран и их народов”, – добавил он.