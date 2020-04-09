Пик инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине еще не наступил, но ожидается в ближайшее время, потому карантинные меры ослаблены не будут.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЗ “Коронавирус_Інфо”.

“Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Украине не такая стремительная динамика заболевания, как в других странах, но и вспышка заболевания там начался на месяц раньше.

В связи с этим правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия.

“Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры”, — подчеркнули в МОЗ.