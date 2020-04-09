Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЗ “Коронавирус_Інфо”.
“Согласно статистике, карантинные мероприятия замедляют распространение гриппа и коронавирусной болезни. Однако пик инфицирования коронавирусом в Украине еще не наступил, он прогнозируется на 14-15 апреля”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Украине не такая стремительная динамика заболевания, как в других странах, но и вспышка заболевания там начался на месяц раньше.
В связи с этим правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные мероприятия.
“Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома. К этому также призывает и Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ считает, что для стран Европы еще рано ослаблять ограничительные меры”, — подчеркнули в МОЗ.
- Ранее главный санитарный врач, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.
- По его словам, если бы Украина не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.