COVID-19 мог появиться в Ухане еще в октябре 2019 года, – ученые

Ученые обнаружили следы нового коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мокроты жителей Уханя, которые перенесли гриппоподобные инфекции, еще осенью и в начале зимы 2019 года.

Исследование опубликовано в рецензируемом научном журнале Nature Microbiology.

Отмечается, что заболевание коронавирусом 2019 года (COVID-19), вызванное тяжелым острым респираторным синдромом SARS-CoV-2, впервые было зарегистрировано в Ухане в конце декабря 2019 года.

“Мы повторно проанализировали 640 мазков из горла, собранных у пациентов в Ухане с гриппоподобным заболеванием с 6 октября 2019 года по 21 января 2020 года и обнаружили, что 9 из 640 мазков были положительными в отношении SARS-CoV-2”, – говорится в исследовании.

В связи с этим, ученые считают, что локальная передача вируса началась в Ухане уже в начале января этого года.

Исследователи добавили, что в период между 6 октября 2019 года по 21 января 2020 года наблюдался зимний пик гриппа и других респираторных заболеваний. Количество случаев болезней во всех возрастных группах резко возросло, начиная с начала декабря, и достигло пика к Новому году.

Кроме того, данные по гриппоподобным заболеваниям (ГПЗ) за зиму 2019–2020 гг. были значительно выше по сравнению с предыдущими годами, что указывает на необходимость проведения различия между инфицированными гриппом и пациентами с COVID-19.