Об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.
В частности, теперь запрещена работа хостелов и проведение массовых мероприятий. Тем не менее кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать при условии заполнения помещения наполовину и соблюдения социальной дистанции.
Также власти города ограничилм работу заведений общественного питания, ночных клубов и других развлекательных заведений с 00:00 до 07:00.
В общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.
Спортивные соревнования разрешены, но с пустыми трибунами.
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