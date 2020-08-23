В Сумах усилили карантин из-за попадания города в "желтую" зону по коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.

В частности, теперь запрещена работа хостелов и проведение массовых мероприятий. Тем не менее кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать при условии заполнения помещения наполовину и соблюдения социальной дистанции.

Также власти города ограничилм работу заведений общественного питания, ночных клубов и других развлекательных заведений с 00:00 до 07:00.

В общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест.

Спортивные соревнования разрешены, но с пустыми трибунами.