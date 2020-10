Прием заявок на Ukrainian IT Awards 2020 продолжается до 1 ноября, победителей организаторы объявят уже 4 декабря.

В Украине работают более 185 тыс. IT-специалистов, которые разрабатывают технологические решения для компаний по всему миру. Именно благодаря им ведущая международная организация Global Sourcing Association отметила Украину лучшей страной-поставщицей IТ-услуг в Великобритании, а авторитетный американский бизнес-журнал Inc. включает украинские компании в перечень наиболее динамично развивающихся.

Почему же мы так мало знаем о наших айтишниках, которые стоят за многочисленными технологическими достижениями?

Совсем скоро Ukrainian IT Awards 2020 объявит имена лучших из лучших IT-специалистов, которые расскажут на всю Украину о своих успехах.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В этом году участие в конкурсе могут принять как IT-эксперты лично, так и команды и компании. Каждый профессионал ІТ-сферы может номинировать себя в одной или нескольких категориях.

Этапы конкурса:

21 сентября — 1 ноября

Прием заявок от участников в 11 номинациях. В этом году есть 2 вида номинаций: индивидуальные и групповые. На последние могут номинироваться команды и компании.

2 ноября — 15 ноября

Оценки заявок конкурсантов командой квалифицированного жюри в каждой из номинаций. Выбор финалистов и победителей.

4 декабря

Объявление результатов конкурса, награждение победителей.

НОМИНАЦИИ IT AWARDS 2020

Командные:

Innovation-Research of the year Impact of the Year

Индивидуальные:

Software Engineering Quality Assurance Management IT education Infrastructure&DevOps Design Product Management Business Analysis Software Architecture

Елена Волкова, партнер PwC в Украине, комментирует: “Мы рады выступать независимым консультантом Ukrainian IT Awards 2020, тем самым поддерживая развитие IT-индустрии в Украине. На протяжении многих лет PwC инвестирует в сферу технологий, в частности, в технологические инструменты, которые мы используем в аудите. Люди, которые увлекаются своим делом, и их навыки, усиленные мощными технологиями — это то, что движет PwC сегодня, и то, куда мы направляемся в будущем”.

КТО ОРГАНІЗОВЫВАЕТ КОНКУРС

Основатель и организатор Ukrainian IT Awards с 2012 года — компания SoftServe. В 2017 году к организации конкурса присоединилась Асоциация “IT Ukraine”, которая в 2020 стала его основным организатором.

“В этом году конкурс Ukrainian IT Awards претерпел ряд изменений, которые позволят нам его масштабировать. Мы расширили возможности для участия большего количества конкурсантов — номинаций пока 11, среди которых появились и две командные. Вместе с партнерами сделали редизайн конкурса и уделили особое внимание объективности результатов членов, за которые будут отвечать несколько десятков высококвалифицированных жюри. Уверены, что уже 4 декабря мы услышим новые имена лучших IT-звезд Украины!” Константин Васюк, Исполнительный директор Ассоциации “IT Ukraine”.

В этом году независимым консультантом по проверке правильности подсчета голосов выступает PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурсу — компания Sense IT.

Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурса — Creative Quarter.

Медиа-партнеры — журнал “Бізнес”, #Букви.

Официальная Facebook-страница конкурса: https://www.facebook.com/itawards.ua.

Информационные партнеры: Ukrainian IT Awards 2020: Lviv ІТ Cluster, Kharkiv IT-cluster, IT Dnipro Community, Kyiv IT Cluster, IT cluster Івано-Франківськ, IT Association Vinnytsia, Тернопільський ІТ Кластер, European Business Association, American Chamber of Commerce, 1991 Open Data Incubator, Unit.City, Radartech, BazaIT, Startup Kyiv, IHub, Art of Business Analysis, Project Management Institute, ITVDN, CyberBionic Systematics, LAMPOVOE IT, Wtech, IT Network, Happy Monday, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), Cherkasy IT Cluster.