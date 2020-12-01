Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял интервью у доктора Энтони Фаучи. Они поговорили о вакцинах от COVID-19, которые сейчас разрабатываются, и о том, как защитить семью и близких от коронавируса во время праздничных дней.

Запись видео можно посмотреть в Facebook.

Facebook был одним из основных каналов распространения дезинформации в Интернете, связанной с COVID-19. Хотя компания приняла некоторые меры, чтобы помешать своим пользователям делать это, она в то же время позволила не проверять некоторые “теории заговора” о вакцинах в Instagram и в группах Facebook. В сентябре Цукерберг также выступил в защиту решения компании не преследовать антиваксов.

Во время интервью с доктором Энтони Фаучи в прямом эфире Цукерберг сказал, что Facebook связался с администрацией Байдена относительно того, как он может помочь бороться с COVID-19, пишет издание Business Insider.

Это включает и распространение “авторитетной информации” о вакцинах, сказал Цукерберг.

“Наша команда в Facebook уже обратилась к новой администрации, чтобы помочь противостоять COVID-19 любым возможным способом. Я уверен, что мы сможем сделать несколько важных вещей вместе”, – сказал Цукерберг.

На прошлой неделе издание Financial Times написало, что Facebook планирует внедрить функции, продвигающие информацию о вакцинах и также об изменении климата.

Доктор Энтони Фаучи в интервью рассказал, что количество случаев заболевания коронавирусом уже находится на рекордном уровне, поэтому перед Рождеством в США может наблюдаться дополнительный всплеск.

“Учитывая все обстоятельства, мы не в лучшем положении”, – сказал Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

По его словам, слишком много людей семьями отмечали День Благодарения. Сразу всплеск заболеваний не будет наблюдаться. “Вы увидите разницу через две или три недели”, – сказал он.

Хотя вакцина от коронавируса не за горами, Фаучи призвал людей не терять бдительность.

Он подчеркнул важность соблюдения пяти основных мер для своей безопасности: ношение масок, социальное дистанцирование, избегание скопления людей, занятия на открытом воздухе и мытье рук.

Фаучи отметил, что ношение масок особенно важно, потому что вирус распространяется людьми, которые не выглядят больными.

“Инфекция часто распространяется людьми, у которых нет симптомов – это около 40–45% инфицированных людей”, – сказал он, передает CNN.