Большой оперный театр Барселоны "Лисеу" (Испания) возобновил работу после продолжительного карантина из-за коронавируса. На концерте вместо 2292 зрителей на их местах стояли цветы в горшках.

Об этом сообщает Reuters.

Цветы, которые занимали места зрителей, после концерта передали медикам.

Стоит отметить, что концерт транслировали в прямом эфире.

Организаторы отметили, что таким шагом хотели показать абсурдность ситуации во время эпидемии коронавируса, когда у людей нет возможности присутствовать в зале. При этом, они хотели засвидетельствовать ценность искусства и природы и надежду на возвращение к нормальной жизни.

“Природа продвинулась, чтобы занять места, которые мы вырвали из нее”, – сказал исполнительный продюсер Эудженио Ампудио на сцене во время дневной репетиции.

Во время “Концерта для биоцена” музыканты исполняли струнный квартет Джаккомо Пуччини “Хризантемы”. Эта композиция напоминает реквием.

Также стоит отметить, что во время концерта в опере соблюдали все стандартные правила: предупреждали о начале спектакля, а музыканты выходили на поклон.

Карантинные ограничения в Испании продолжают снимать. Эта страна стала одной из наиболее пострадавших вследствие эпидемии коронавируса. Вследствие заражения инфекцией погибли свыше 28 тысяч испанцев.