Об этом сообщает немецкое издание DW.
Правительство Дании разработало новые правила безопасности для начальных школ, детских садов и яслей. В частности они включают соблюдение дистанции.
Отмечается, что таким образом в стране осуществляют первый шаг по снятию ограничений.
При этом Дания была одной из первых стран, которая ввела карантин и закрыла границы в марте 2020 года. В стране считают, что благодаря этому удалось добиться уменьшения количества заражений, что подтверждают исследования международных научных институтов.
Уточняется, что по состоянию на 15 апреля в стране подтверждено 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом умерло от COVID-19 299 людей.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.