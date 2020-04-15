Дания первой из всех европейских стран разрешает открыть начальные классы школ и детские сады.

Об этом сообщает немецкое издание DW.

Правительство Дании разработало новые правила безопасности для начальных школ, детских садов и яслей. В частности они включают соблюдение дистанции.

Отмечается, что таким образом в стране осуществляют первый шаг по снятию ограничений.

При этом Дания была одной из первых стран, которая ввела карантин и закрыла границы в марте 2020 года. В стране считают, что благодаря этому удалось добиться уменьшения количества заражений, что подтверждают исследования международных научных институтов.

Уточняется, что по состоянию на 15 апреля в стране подтверждено 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом умерло от COVID-19 299 людей.