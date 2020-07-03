Изъятое сотрудниками Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины военное оборудование вернули в воинские части Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

“2 июля 2020 в 22:50 изъятые военные приборы (клистроны) были возвращены в военные части”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил ВСУ в ГБР начали служебное расследование.

На время которого должностных лиц, причастных к изъятию техники, отстранили от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении.

На данный момент материалы уголовного производства истребованы с территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее, следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что “создается впечатление, что это (обыски и изъятие оборудования — ред.) чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства”.