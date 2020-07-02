Госбюро расследований даст оценку правомерности действий своих работников, которые изъяли военное оборудование во время обысков в бригадах Воздушных сил ВС Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что “создается впечатление, что это (обыски и изъятие оборудования — ред.) чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства”.

Позднее в ГБР проинформировали, что во время “санкционированных осмотров военной техники на территории нескольких военных частей” в целом было изъято семь приборов. В тот же день три из них вернули, еще 4 пообещали вернуть 2 июля.

Также в ведомстве начали внутреннее расследование, чтобы определить, были ли действия следователей правомерными.