Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошло четыре масштабные пожара:
• на территории коммунального внешкольного учебного заведения “Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс “Виктория”;
• на территории коммунального некоммерческого предприятия “Одесский областной центр психического здоровья”;
• в помещении гостиницы “Токио Стар”;
• в помещении ДВНЗ “Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”.
Подчеркивается, что указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс 589 грн.
В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним, что в Одесе, после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, были уволены руководители ГСЧС в области.
- В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.