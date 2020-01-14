Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории Одессы произошло четыре масштабные пожара:

• на территории коммунального внешкольного учебного заведения “Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс “Виктория”;

• на территории коммунального некоммерческого предприятия “Одесский областной центр психического здоровья”;

• в помещении гостиницы “Токио Стар”;

• в помещении ДВНЗ “Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса”.

Подчеркивается, что указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс 589 грн.

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, что в Одесе, после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, были уволены руководители ГСЧС в области.