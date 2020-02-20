Об этом сегодня в видеообращении заявила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.
“Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом”, – сказала она.
При этом, какие именно изменения предлагаются, руководитель ГБР не уточнила.
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Она также добавила, что ведомство будет делать все, чтобы дела, связанные с событиями 2013-2014 годов, были доведены до “логического и справедливого” завершения.
- Ранее сообщалось, что в производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.