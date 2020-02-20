Государственное бюро расследований предлагает внести изменения в законы, которые позволят привлечь к ответственности всех виновных по делам Майдана.

Об этом сегодня в видеообращении заявила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

“Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом”, – сказала она.

При этом, какие именно изменения предлагаются, руководитель ГБР не уточнила.

Она также добавила, что ведомство будет делать все, чтобы дела, связанные с событиями 2013-2014 годов, были доведены до “логического и справедливого” завершения.