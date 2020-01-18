Государственное бюро расследований вызвало на очередные допросы пятого Президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по ряду уголовных производств.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно повестке, Порошенко 21 января в 10:30 нужно прибыть для допроса в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года (следователи Козлов М.Б., Лазорчик И.В.) и 24 января в 11:00 – для допроса в уголовном производстве № 62019000000001905 от 10 декабря 2019 (следователи Егоров Д.А., Амелин А.В.).

“В случае неявки без уважительных причин к следователю к свидетелю может быть применен привод”, – добавили в ГБР.