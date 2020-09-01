Держбюро расследований через суды Полтавы арестовало земельные участки под ЖК "Новый Подол" и "О2 Residence" в Киеве, строительством которых занимаются компании, связанные с Андреем Вавришем — другом и бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщает журналистский проект “Наші гроші”.

“Государственное бюро расследований привлекло суды Полтавы, чтобы усложнить жизнь бизнес-партнеру экс-главы Офиса президента Андрея Богдана”, — заявили журналисты.

Так в конце июля текущего года Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на два земельных участка, на которых размещены объекты незавершенного строительства — ЖК “Новый Подол” и “О2 Residence”.

Речь идет о почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева и почти 13 га на улице Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы.

“Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис генпрокурора”, — отмечают “Наши деньги”.

Что известно о ЖК “Новый Подол”?

Жилой комплекс должен быть построен на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой. Сейчас застройка еще не началась — в мае ДАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.

Первые два участка находятся на праве постоянного пользования в ПАО “Киевский речной порт”, а третья — в аренде у ОАО “Торгречтранс”.

Согласно материалам суда, эти участки являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Прокурор, добиваясь ареста участков, ссылался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами способствуют противоправной их застройке.

Цель этих действий — получение неправомерной выгоды для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Дмитрия Исаенко.

Компанией Saga Development владеет панамская компания “Тревор Бизнес С.А.”, конечным бенефициарным владельцем которой является Андрей Вавриш. Руководителем Saga Development также является Андрей Вавриш.

Почему застройка считается противоправной? Многофункциональный комплекс в составе ЖК “Новый Подол” по документам должен быть создан путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.

Целевое назначение участков, на которых ведется строительство, — общественная застройка. Намерения построить жилой комплекс под видом “многофункционального комплекса” этому назначению не отвечают. Кроме того, эти участки находятся в пределах исторического ареала Киева, застройка которого возможна только с разрешения Минкульта.

Инвестором застройки является группа компаний Saga Development. Ее руководитель Андрей Вавриш до основания компании работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

По данным следствия, занимая эту должность Вавриш “неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки “.

Что известно о ЖК “О2 Residence”?

Жилой комплекс строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га на 22-м километре Харьковского шоссе. Они принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел.

И эти участки, и объекты завершенного и незавершенного строительства, находящихся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.

Что не так с этой застройкой? Участки, на которых ведется строительство, относятся к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га). Целевое назначение этих участков не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином, потому что это вызывает тяжелые последствия государственным интересам.

Прокурор в своем ходатайстве о наложении ареста на эти участки отметил, что ректор НАВД и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА способствуют компании Saga Development в строительстве “вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств для себя и других физических лиц, используя предоставленное им служебное положение”. К схеме привлекли также компании ООО Фирма “Резон” и ООО “Комфорт Строй Инвест”.

Девелопером проекта “О2 Residence” выступает компания Saga Development Андрея Вавриша. Проектантом ЖК — ООО “Терра Проджект”, связанная с ним.

Договор на застройку Нацакадемия внутренних дел заключила в 2017 году с ООО Фирма “Резон”. Ее владельцы — два закрытых венчурных инвестфонда — “Эверест” и “Эльбрус”.

Руководителем “Эвереста” является Дмитрий Овсий, юрист Андрея Вавриша.

А руководителем “Эльбруса” является Кирилл Скурский, на которого оформлен микроавтобус, который сопровождал автомобили экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, друга Андрея Вавриша.

Генподрядчиком строительства является ООО “Комфорт Строй Инвест”, владельцами которого является Олег Новаковский и Виталий Поенко.

Олег Новаковский также был совладельцем ООО “Сага 18” и является руководителем ООО “Альта-Град”. Сейчас владельцами обеих фирм является инвестфонды Дмитрия Овсия “Эверест” и “Атлон”.