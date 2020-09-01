Об этом сообщает журналистский проект “Наші гроші”.

“Государственное бюро расследований привлекло суды Полтавы, чтобы усложнить жизнь бизнес-партнеру экс-главы Офиса президента Андрея Богдана”, — заявили журналисты.

Так в конце июля текущего года Октябрьский районный суд Полтавы наложил арест на два земельных участка, на которых размещены объекты незавершенного строительства — ЖК “Новый Подол” и “О2 Residence”.

Речь идет о почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева и почти 13 га на улице Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы.

“Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис генпрокурора”, — отмечают “Наши деньги”.

Что известно о ЖК “Новый Подол”?

Жилой комплекс должен быть построен на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой. Сейчас застройка еще не началась — в мае ДАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.

Фото: nashigroshi.org

Первые два участка находятся на праве постоянного пользования в ПАО “Киевский речной порт”, а третья — в аренде у ОАО “Торгречтранс”.

Согласно материалам суда, эти участки являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Прокурор, добиваясь ареста участков, ссылался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами способствуют противоправной их застройке.

Цель этих действий — получение неправомерной выгоды для компаний Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group нардепа от “Оппозиционного платформы — За жизнь” Дмитрия Исаенко.

Фото: nashigroshi.org

Компанией Saga Development владеет панамская компания “Тревор Бизнес С.А.”, конечным бенефициарным владельцем которой является Андрей Вавриш. Руководителем Saga Development также является Андрей Вавриш.

Почему застройка считается противоправной? Многофункциональный комплекс в составе ЖК “Новый Подол” по документам должен быть создан путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.

Целевое назначение участков, на которых ведется строительство, — общественная застройка. Намерения построить жилой комплекс под видом “многофункционального комплекса” этому назначению не отвечают. Кроме того, эти участки находятся в пределах исторического ареала Киева, застройка которого возможна только с разрешения Минкульта.

Инвестором застройки является группа компаний Saga Development. Ее руководитель Андрей Вавриш до основания компании работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

По данным следствия, занимая эту должность Вавриш “неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки “.

Что известно о ЖК “О2 Residence”?

Жилой комплекс строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га на 22-м километре Харьковского шоссе. Они принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел.

И эти участки, и объекты завершенного и незавершенного строительства, находящихся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.

Фото: nashigroshi.org

Что не так с этой застройкой? Участки, на которых ведется строительство, относятся к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га). Целевое назначение этих участков не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином, потому что это вызывает тяжелые последствия государственным интересам.

Прокурор в своем ходатайстве о наложении ареста на эти участки отметил, что ректор НАВД и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА способствуют компании Saga Development в строительстве “вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств для себя и других физических лиц, используя предоставленное им служебное положение”. К схеме привлекли также компании ООО Фирма “Резон” и ООО “Комфорт Строй Инвест”.

Девелопером проекта “О2 Residence” выступает компания Saga Development Андрея Вавриша. Проектантом ЖК — ООО “Терра Проджект”, связанная с ним.

Договор на застройку Нацакадемия внутренних дел заключила в 2017 году с ООО Фирма “Резон”. Ее владельцы — два закрытых венчурных инвестфонда — “Эверест” и “Эльбрус”.

Руководителем “Эвереста” является Дмитрий Овсий, юрист Андрея Вавриша.

А руководителем “Эльбруса” является Кирилл Скурский, на которого оформлен микроавтобус, который сопровождал автомобили экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, друга Андрея Вавриша.

Генподрядчиком строительства является ООО “Комфорт Строй Инвест”, владельцами которого является Олег Новаковский и Виталий Поенко.

Олег Новаковский также был совладельцем ООО “Сага 18” и является руководителем ООО “Альта-Град”. Сейчас владельцами обеих фирм является инвестфонды Дмитрия Овсия “Эверест” и “Атлон”.

  • Ранее сообщалось, что на следующих выборах мэра Киева в столице будет продолжаться борьба между двумя группами застройщиков, ключевыми представителями которых будут Денис Комарницкий и Андрей Вавриш.
  • В октябре прошлого года стало известно, что несколько компаний с орбиты тогдашнего председателя Офиса президента Андрея Богдана и его друга, застройщика Андрея Вавриша, строят жилой комплекс на территории около 30 гектаров земель Национальной академии внутренних дел, где строительство запрещено на законодательном уровне.