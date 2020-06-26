На наступних виборах мера Києва в столиці ітиме боротьба між двома групами забудовників, ключовими представниками яких будуть Денис Комарницький та Андрій Вавриш.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info. В ньому журналісти аналізують матеріли, які їм надав народний депутат Гео Лерос.

Це копії документів, що могли міститися на комп’ютері з офісу Дениса Комарницького. Вилучення було проведено СБУ,як матеріали отримав депутат, журналісти не уточнили.

Втім передані депутатом документи свідчать, що Комарницький, який був свого часу в команді Леоніда Черновецького, досі зберігає вплив на забудови в Києві.

Серед знайдених журналістами документів – табличка з переліком з 38-ми компаній, які ймовірно контролюються Денисом Комарницьким і записані на підставних осіб, які в цій табличці позначені як “наші”. В цей перелік внесено ряд компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції, фактично монополізувавши право на отримання цих підрядів від “Спецжитлофонду”, “Житлоінвестбуду-УКБ” та “Дирекції шляхо-транспортних споруд”.

Серед фірм Комарницького журналісти назвали “Скайбуд груп”, “Еко-Буд-Трейд” та “Варда Спецбуд Монтаж”. Ще одна пов’язана з ним компанія “БК Роял Хаус» за рік зуміла“натендерити” на майже 1,3 мільярди гривень. При цьому журналісти визнають, що раніше пов’язували цю компанію з Ігорем Коломойським.

Компанії не є самостійними будівельними фірмами, вони виступають як звичайні “прокладки», наголосив в сюжеті Денис Бігус.

Загалом, компанії з “флешки” за останні чотири роки отримали від київських комунальників підрядів на майже 13 мільярдів гривень.

Мер Києва Віталій Кличко в коментарі Bihus.Info заявив, що знайомий з Комарницьким, але він не зустрічається з ним. І не знав, що саме йому належить “Еко-Буд-Трейд”, яка у 2017-му вона виграла тендер на понад 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту – легендарного київського довгобуду.

Ім’я Кличка в документах відсутнє, але періодично в “понятійках” згадується можливість “забезпечення політичної підтримки мера”. У одному з документів – драфті “понятійки”, що готувалася у травні 2018-го йдеться про 230 гектарів біля музею “Пирогово” в Києві, які планується забудувати житловими комплексами. Серед сторін в угоді Андрій Іванов – бізнес-партнер відомого бізнесмена і забудовника Василя Хмельницького, Степан Черновецький – син ексмера Леоніда Черновецького та Вадим Столар.

У “понятійці” йдеться про те, що Андрій Іванов та Степан Черновецький планують забудувати цю земельну ділянку, а Вадим Столар повинен допомогти у вирішенні питань з усіма інстанціями: “Забезпечити прийняття Київрадою детального плану території до кінця року; Забезпечити рішення Київради про дозвіл будувати багатоповерхівки (не менше 9 поверхів); Забезпечити видачу містобудівних умов; Затвердити знижені орендні ставки на землю”. За ці послуги Столару нібито пропонують 15 мільйонів доларів.

Цікаво, що оточення Черновецького намагалося вивести цю земельну ділянку під будівництво ще у 2007 році.

Втім головний акцент журналісти роблять навіть не на тендерах, а на тому, що Комарницький через Столара може вирішувати питання з чинною владою Києва, але й має зв’язки з нинішньою командою влади.

Журналісти зафіксували, як Микола Тищенко переносить в Офіс президента коробки з автомобіля Комарницького.

В матеріалі Bihus.Info нагадують, що восени 2019 ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від “Слуги народу” та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Отримані журналістами документи також можуть свідчити про співпрацю Комарницького та його людей з оточенням нардепа та кандидата в мери Києва Миколи Тищенка та з орбітою ще одного кандидата в мери, вже від “Батьківщини”, Віталія Нестора.

Дружина кандидата від «Батьківщини» Нестора Яна фігурує в низці угод, які Bihus.Info отримало з комп’ютера Комарницького.

Крім того, Нестор через дружину пов’язаний з візнесвумен Владою Молчановою, яка володіє будівельною групою «Столиця». Молчанову називають спонсором «Батьківщини», вона була довіреною особою Тимошенко. На минулих виборах Нестор і Молчанова займались «Центром захисту киян».

Денис Бігус у своєму розслідуванні демонструє текст договору, де Комарницький і Молчанова домовляються викупити завод «Коммаш» з 4 гектарами землі. Пізніше в цей же документ замість Комарницького буде вписане ім’я Степана Черновецького.

Таким чином, Бігус демонструє зв’язок з Комарницьким, як мера Києва Кличка, так і ще двох кандидатів – Тищенка та Нестора. І підводить до думки, що за будь-якого результату виборів, на забудови матиме все одно та сама група.

Втім, як зауважує журналіст, серед кандидатів є люди, які не пов’язані з цією групою, бо вони пов’язані з іншою.

Мова йде про Андрія Богдана, Андрія Вавриша та кандидатів у мери Києва Олександра Ткаченка та Олександра Дубінського.

Як приклад Бігус згадує, що Ткаченко викрив наміри Комарницького щодо Укркінохроніки, територію якої пустили під забудову. Але те ж саме Ткаченко зробив свого часу з одеською кіностудією.

«Якщо говорити про табір Зе, то все зведеться до боротьби двох угруповань. В таборі Тищенка буде Комарницький, в таборі Ткаченка буде Вавриш, а методи, схеми, плани будуть в принципі однакові. Якщо їх поміняти місцями, не зміниться н***га. Вавриш зжере Комарницького, забудовувати Київ від цього стануть не менше, але інші люди», – зазначив Денис Бігус.

Бігус не зупиняється окремо на кандидаті Дубінському, зауваживши, «що говорити про нього, як обговорювати меблі в офісі Коломойського».