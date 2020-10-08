Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В контексте полицейской вседозволенности и расовых протестов, когда Пенс говорил о необходимости реформирования служб безопасности и полиции, на его седые волосы села муха.
Американские журналисты подсчитали, что она оставалась у него на голове 2 минуты и 3 секунды.
Муха стала главной героиней вечера. На телеканале отметили, что после дебатов в социальных сетях даже создали несколько профилей “Мухи Майка Пенса”.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отреагировал на этот казус. Он опубликовал снимок, на котором сидит с мухобойкой. Он призвал пожертвовать по 5 долларов мухе на избирательную кампанию.
А сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол назвал муху шпионкой, за которой стоит “глубинное государство”.
В CNN отметили, что Пенс, в итоге, проиграл дебаты. 59% респондентов решили, что победу одержала демократ Харрис.
- В среду, 7 октября, в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США на выборах 2020 года – Майка Пенса (от республиканца Дональда Трампа) и Камалы Харрис (от демократа Джо Байдена).