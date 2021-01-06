Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Как подается декларация
Декларацию можно подать по месту налогового адреса налогоплательщика, либо по почте или онлайн.
Кроме того, на официальном портале Государственной налоговой службы в Электронном кабинете в разделе “ЭК для граждан” работает электронный сервис “Декларация об имущественном состоянии и доходах”. С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.
Сроки подачи декларации за отчетный 2020 год:
- для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность на общей системе налогообложения, – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного года. Последний день – 9 февраля 2021;
- для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – до 1 мая года, следующего за отчетным. Последний день – 30 апреля 2021;
- для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку – до 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день – 31 декабря 2021 года.
Обязанность по представлению декларации возникает:
- при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества; наследования или получения в дар имущества не от членов семьи первой и второй степени родства;
- при получении от налоговых агентов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;
- при получении иностранных доходов;
- в других случаях, предусмотренных законодательством (в частности, при получении в собственность имущества по решению суда).
Декларация не подается, если:
налогоплательщик получал доходы исключительно от налоговых агентов, не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, предусмотренных ИV разделом Налогового кодекса;
от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разделом IV Налогового кодекса не облагается налогом, облагается по нулевой ставке или из которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог в соответствии с разделом IV Налогового кодекса;
в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога или с которых уплачены налог.
- Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Закон предусматривает штрафы и ограничение свободы за ложь в декларации.