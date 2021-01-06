С началом 2021 в Украине начинается кампания декларирования доходов, полученных за прошлый год.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Как подается декларация

Декларацию можно подать по месту налогового адреса налогоплательщика, либо по почте или онлайн.

Кроме того, на официальном портале Государственной налоговой службы в Электронном кабинете в разделе “ЭК для граждан” работает электронный сервис “Декларация об имущественном состоянии и доходах”. С помощью этого сервиса можно заполнить декларацию и отправить ее в контролирующий орган в электронном виде с копиями первичных документов, в частности, для использования права на налоговую скидку.

Сроки подачи декларации за отчетный 2020 год:

для физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность на общей системе налогообложения, – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного года. Последний день – 9 февраля 2021;

для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV Налогового кодекса обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – до 1 мая года, следующего за отчетным. Последний день – 30 апреля 2021;

для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку – до 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день – 31 декабря 2021 года.

Обязанность по представлению декларации возникает:

при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества; наследования или получения в дар имущества не от членов семьи первой и второй степени родства;

при получении от налоговых агентов доходов, не подлежащих налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;

при получении иностранных доходов;

в других случаях, предусмотренных законодательством (в частности, при получении в собственность имущества по решению суда).

Декларация не подается, если:

налогоплательщик получал доходы исключительно от налоговых агентов, не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, предусмотренных ИV разделом Налогового кодекса;

от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разделом IV Налогового кодекса не облагается налогом, облагается по нулевой ставке или из которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог в соответствии с разделом IV Налогового кодекса;

в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога или с которых уплачены налог.