Следователи Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент в деле о расстреле активистов Майдана в 2014 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 11 марта, на улице Институтской в Киеве следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ГБР провели следственный эксперимент в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов и организации умышленных убийств протестующих 20 февраля 2014.

Целью следственных действий было установить сектор, из которого могли быть произведены выстрелы в участника Майдана.

После эксперимента будут также назначены ряд экспертиз.

“Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексные баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз”, — говорится в сообщении.

Аналогичные следственные эксперименты с участием пострадавших лиц и свидетелей пройдут в ближайшее время на Майдане Независимости и улице Крещатик.