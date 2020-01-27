Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.
“Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем”, – сказал Толстой.
При этом вице-премьер заявил, что оппоненты хотят “осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены”.
“Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией”, – заявил он.
По мнению Толстого, для претензий к России нет оснований.
“Хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России”, – считает он.
- Напомним, что Страсбурге на сессии Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представители Украины обжаловали полномочия российской делегации.