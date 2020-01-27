Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что делегация России в ПАСЕ покинет сессию, если ее полномочия в ассамблее будут ущемлены.

Об этом сообщает российское агентство “ТАСС”.

“Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать. Но если примут, мы уедем”, – сказал Толстой.

При этом вице-премьер заявил, что оппоненты хотят “осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены”.

“Другие претензии, связанные с тем, что у нас есть депутаты от Крыма в парламенте, уже были отвергнуты Венецианской комиссией”, – заявил он.

По мнению Толстого, для претензий к России нет оснований.

“Хватаются за любой предлог, но здесь нет серьезной почвы для того, чтобы предъявлять претензии России”, – считает он.