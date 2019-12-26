Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что ГПУ уволила прокуроров, входивших в Международную следственную группу по делу рейса МН-17. В ведомстве данную информацию отрицают.

Соответствующий пост пресс-секретарь бывшего генпрокурора разместила на своей странице в Facebook.

“Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН-17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из … Нидерландов”, — заявила она.

Также по словам Сарган из-за новости об этом председатель международной Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке прилетел в Украину, но генеральный прокурор Руслан Рябошапка “не нашел для него времени”. В связи с этим Сарган обвинила действующее руководство ведомства в препятствовании расследованию катастрофы.

“Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ “слить” следствие по МН-17″, — добавила она.

В ГПУ распространенную Сарган информацию назвали недостоверной и отметили, что в расследовании катастрофы задействованы 18 сотрудников ведомства. Все они продолжат работу над производством в новообразованном Департаменте надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта при реформированном Офисе генпрокурора, который заработает в начале января.

“В связи с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем следующее. В Международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе — 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора”, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщили #Буквам в пресс-службе ГПУ, неправдивой является и информация об увольнении руководителя следственной группы от Украины.

“Он остается в должности и на руководящей должности далее будет заниматься расследованием”, — подчеркнули в ГПУ.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью российско-оккупационные войска сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса “Бук”. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.