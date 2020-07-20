Задержанный экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак получал в Польше неправомерную выгоду за преступные действия в Украине, связанные с ремонтом дорог.

Об этом на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

По словам Сытника, преступные действия связаны с ремонтом украинских дорог.

Сейчас в рамках следствия проходят около 50 обысков в Киеве, Львове и на территории Польши. К ответственности привлекаются четыре человека.

“На сегодняшний день привлечены к уголовной ответственности 4 человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель “Укравтодора”, сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени”, – добавил Сытник.

Также глава НАБУ добавил, что анализируется сумма тендеров на 270 миллионов евро.