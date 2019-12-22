Адвокат Владислав Добош, который защищает права подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, опроверг версию следствия о футболке с принтом.

Об этом Добош сообщил в Facebook.

Напомним, одним из главных подозреваемых стал Андрей Антоненко, известный рок-музыкант, волонтер и действующий участник войны на Востоке Украины. По версии следствия, он был одним из тех, кто подложил взрывчатку в авто Шеремета. Главным доказательством против лидера группы Riffmaster стала футболка со специфическим принтом, которая якобы была на подозреваемом.

Сам Антоненко уверяет, что человек, изображенный на предоставленный полицией кадрах, не он.

Адвокат Добош опроверг версию полиции о футболке Антоненко.

“И так друзья, вспомните брифинг МВД и человека с принтами, будто бы Рифмастер! А теперь внимание смотрите фото и видео! Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! И видео, где он зафиксирован и это явно не Рифмастер! Ну что мусора и кто им поверил ?! Выкусите, я с нетерпением жду сатисфакции!” – написал он.

Добош также опубликовал фото и видео “реального человека” с принтом, который похож на тот, что опубликовала полиция.

Накануне сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.

Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета и Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.