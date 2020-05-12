Об этом в Facebook написал бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

“Сегодня следственная судья Бортницкая В. В. отклонила ходатайство защиты Андрей Антоненко об изменении меры пресечения”, – написал он.

По словам Маслова, музыкант Андрей Антоненко останется под стражей до 1 июня.

5 мая Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на продление содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.