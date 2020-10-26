Партия "Демократическая сокира" распустила ячейку в Броварах (Киевская область) из-за того, что кандидат, который выдвигался на выборы в горсовет от этой политсилы, руководит компанией, проводившей "опрос Зеленского".

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В “Демсокире” отметили, что Владимир Татаренко, кандидат в депутаты горсовета Броваров, который является главой фирмы, которая организовывала опрос “5 вопросов от президента”, не проинформировал руководство о своем участии в этом.

“Кандидат заключил эту сделку уже после своего выдвижения от “Демократической сокиры” и не сообщил своему руководству о заключении договора с партией “Слуга народа”, чем нарушил все моральные принципы нашей партии и подставил под угрозу все наши действия в течение последнего года и самое главное — нашу репутацию”, — заявили в партии.

В связи с тем, что произошло, партия начала служебное расследование и приняла решение распустить ячейку в Броварах.

“С этого момента организация партии в Броварах считается ликвидированной. Мы распускаем Броварскую ячейку в полном составе. Руководство организации в Броварах, позволившее этому кандидату баллотироваться, отстраняется от должностей”, — говорится в заявлении.