«Опрос Зеленского» проводила компания кандидата в горсовет Броваров от «Демсокиры»

Об этом сообщают #Буквы.
В понедельник, 26 октября, в “Слуге народа” сообщили, кто проводил опрос “5 вопросов от президента”, который по инициативе Владимира Зеленского происходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября. Ранее эту информацию держали в тайне.
“Партия “Слуга народа” взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от организации этого всего. Его организовала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется “Зе медиа”. Такое у нее название. У нее есть полная аккредитация и способности проводить социологические исследования, один из основателей является социологом профессиональным”, — заявил на брифинге лидер партии Александр Корниенко.
Также Корниенко отметил, что компания “ЗЕ МЕДИА” не впервые сотрудничает со “Слугой народа” перед выборами.
На видео с 13 минуты
Что известно о “ЗЕ МЕДИА”?
По данным из открытых реестров, соответствующая компания ООО “ЗЕ МЕДИА” (THE MEDIA LLC) зарегистрирована в Киеве. Основной вид деятельности компании — производства кино, видеофильмов и телевизионных программ.
Также “ЗЕ МЕДИА” работает по следующим направлениям:
82.30 Организация конференций и торговых выставок
59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ
59.14 Деятельность по показу кинофильмов
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представительство в средствах массовой информации
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
74.10 Специализированные работы по дизайну
Компания существует с 2007 года. На время она прекращала свое существование. Возвращение состоялось в декабре 2018 году. Уже в апреле 2019 изменился и вид деятельности компании на указанный выше. Ранее она специализировалась на оптовой торговле топливом и имела другое название — “Крунекс”.
Сейчас руководителем, учредителем и конечным бенефициаром “ЗЕ МЕДИА” является один и тот же человек — некий Владимир Сергеевич Татаренко.
Он также является основателем двух компаний в Мариуполе — ООО “МАРАТ ЛТД” (рекламная деятельность, пока работа компании приостановлена) и ООО “МИЛЛЕНИУМ УКРАИНА” (неспециализированная оптовая торговля).
На сайте Центризбиркома указано, что Владимир Татаренко — один из кандидатов в депутаты Броварского городского совета, он шел под №5 в списке партии “Демократическая Топор”.
О господине Татаренко почти нет информации в Сети, поэтому проверить утверждение господина Корниенко о том, что “один из основателей [“ЗЕ МЕДИА”] является социологом профессиональным” не представляется возможным.
Примечательно, что за 2019 и 2020 годы компания дважды участвовала и побеждала в тендерах Государственного предприятия “Центр защиты информационного пространства Украины” на общую сумму более 2,5 млн гривен. Заказы оба раза касались рекламы — ее размещения и распространения.
- Как сообщалось ранее, многочисленные сообщения свидетельствовали о том, что в некоторых регионах страны “опрос Зеленского” проводили несовершеннолетние.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие волонтеров в возрасте от 14 до 18 лет в проведении президентского опроса не нарушает закон, если это давали согласие их родители. Эту же информацию подтвердил председатель Нацполиции Игорь Клименко. Однако он отметил, что то, что родители давали на такие действия согласие, будут проверять.
- Также стало известно о случаях, когда опрос проводился дети, не достигшие и 14-летнего возраста.
- По оценке ОПОРА, ориентировочная сумма расходов на проведение “всенародного опроса”, инициированного президентом Владимиром Зеленским на 25 октября, 103 млн гривен. Его должны были провести на средства партии “Слуга народа”.