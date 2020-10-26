«Опрос Зеленского» проводила компания кандидата в горсовет Броваров от «Демсокиры»

"Всенародный опрос", инициированный президентом Владимиром Зеленским, провела фирма, единственным владельцем которой является кандидат в горсовет Броваров (Киевская область) от партии "Демократическая сокира".

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 26 октября, в “Слуге народа” сообщили, кто проводил опрос “5 вопросов от президента”, который по инициативе Владимира Зеленского происходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября. Ранее эту информацию держали в тайне.

“Партия “Слуга народа” взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от организации этого всего. Его организовала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется “Зе медиа”. Такое у нее название. У нее есть полная аккредитация и способности проводить социологические исследования, один из основателей является социологом профессиональным”, — заявил на брифинге лидер партии Александр Корниенко.

Также Корниенко отметил, что компания “ЗЕ МЕДИА” не впервые сотрудничает со “Слугой народа” перед выборами.

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Что известно о “ЗЕ МЕДИА”?

По данным из открытых реестров, соответствующая компания ООО “ЗЕ МЕДИА” (THE MEDIA LLC) зарегистрирована в Киеве. Основной вид деятельности компании — производства кино, видеофильмов и телевизионных программ.

Также “ЗЕ МЕДИА” работает по следующим направлениям:

82.30 Организация конференций и торговых выставок

59.12 Пост производственный этап изготовления кинофильмов, видео и телевизионных программ

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ

59.14 Деятельность по показу кинофильмов

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представительство в средствах массовой информации

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.10 Специализированные работы по дизайну

Компания существует с 2007 года. На время она прекращала свое существование. Возвращение состоялось в декабре 2018 году. Уже в апреле 2019 изменился и вид деятельности компании на указанный выше. Ранее она специализировалась на оптовой торговле топливом и имела другое название — “Крунекс”.

Сейчас руководителем, учредителем и конечным бенефициаром “ЗЕ МЕДИА” является один и тот же человек — некий Владимир Сергеевич Татаренко.

Он также является основателем двух компаний в Мариуполе — ООО “МАРАТ ЛТД” (рекламная деятельность, пока работа компании приостановлена) и ООО “МИЛЛЕНИУМ УКРАИНА” (неспециализированная оптовая торговля).

На сайте Центризбиркома указано, что Владимир Татаренко — один из кандидатов в депутаты Броварского городского совета, он шел под №5 в списке партии “Демократическая Топор”.

О господине Татаренко почти нет информации в Сети, поэтому проверить утверждение господина Корниенко о том, что “один из основателей [“ЗЕ МЕДИА”] является социологом профессиональным” не представляется возможным.

Примечательно, что за 2019 и 2020 годы компания дважды участвовала и побеждала в тендерах Государственного предприятия “Центр защиты информационного пространства Украины” на общую сумму более 2,5 млн гривен. Заказы оба раза касались рекламы — ее размещения и распространения.