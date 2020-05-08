После почти четырех лет интенсивных боев советские войска 16 апреля 1945 года взяли штурмом Берлин.

#Буквы приводят полный перевод материала, опубликованном на BBC.

Нацистская Германия вторглась в Советский Союз в июне 1941 года, в результате чего были убиты десятки миллионов мирных жителей и солдат. После штурма Берлина нацистская Германия Адольфа Гитлера оказалась на коленях. Разрушенный и дезорганизованный гарнизон немецких войск столкнулся с двумя подразделениями советской армии, которые атаковали с востока и юга.

В общей сложности около 1,5 миллиона советских войск окружили Берлин, а затем напали на столицу. Это было последний масштабный бой в Европе.

Адольф Гитлер отказался покинуть столицу. Он провел последние дни своей жизни под землей в, так называемом, “фюрербункере” в центре города.

В последний раз он появился на земле в свой 56-й день рождения – 20 апреля 1945 года – для награждения медалями тех, кто защищал город. В тот же день советские войска начали обстреливать центр города. Берлин был полностью окружен 23 апреля. Нацистские силы не могли ничего сделать, кроме как лишь замедлить советское наступление.

30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой, на следующий день после женитьбы на Еве Браун. Их тела были сожжены поблизости.

Вскоре после этого советские войска захватили Рейхстаг. На известной постановочной фотографии изображен советский солдат, поднимающий флаг СССР над историческим зданием парламента. Город официально пал 2 мая, хотя боевые действия продолжались до конца войны в Европе – 8 мая.

Сам Берлин остался в руинах. Оккупирующие советские войска раздавали хлеб и предметы первой необходимости, но некоторые солдаты совершали зверства в отношении мирных жителей.

После войны Берлин был оккупирован победившими союзными державами.

Гражданские жители начали очищать город, и лидеры США, Великобритании и СССР встретились в пригороде Берлина Потсдаме всего через несколько месяцев после окончания войны, чтобы обсудить послевоенный мир.