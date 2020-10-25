Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если это давали согласие их родители.

Об этом омбудсмен написал на своей странице в Facebook.

“Обращаю внимание, что в соответствии со ст. 7 закона Украины “О волонтерской деятельности” волонтер – физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи. Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя”, – сообщила Денисова.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский “неоднократно заявлял”, что опрос будет добровольным, а лица, которые будут его проводить, являются волонтерами.

Омбудсмен пояснила, что несовершеннолетние волонтеры не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины, другим воинским формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, а также осуществлять надзор за осужденными и в медицинских учреждениях.

“Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной”, – добавила Денисова.