Об этом сегодня на брифинге сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Будет передача лиц, которые незаконно удерживаются, посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор города Луганск три человека, которых готовят для передачи. И в городе Донецк – шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид. И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через маршрут Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев”, – сказала она.

При этом Денисова отказалась назвать фамилии людей, которых готовят к освобождению.

Напомним, ранее боевики объявили, что в одностороннем порядке передадут на подконтрольную Украины территорию группу украинских пленных. Российское агентство “ТАСС” сообщило, что об этом договорился лидер “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук.