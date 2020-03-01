Валерия Фор-Мунтян, депутат Нацсобрания Франции от правящей партии "Вперед, Республика!", опровергла слова нардепа от "Оппозиционной платформы — За життя" (ОПЗЖ) Олега Волошина, который заявил, что Фор-Мунтян предложила привлечь к переговорам по Донбассу сепаратистов.

Об этом пишет издание “Новая газета”.

Ранее в Facebook Волошин написал: “…Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров “не хватает сепаратистов”.

В комментарии “Новой газете” Фор-Мунтян заявила, что ей приписали слова, которых она не говорила.

“Я абсолютно в шоке”, “не знаю, как можно было такое выдумать”, — заявила депутат Национального собрания.

Фор-Мунтян подтвердила “Новой газете”, что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором “прежде ничего не знала”. Волошин предложил рассказать об инициативе создания “парламентского измерения нормандского формата”.

“На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу”, — подчеркнула Фор-Мунтян, добавив: “Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат”.