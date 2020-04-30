Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов выехал на время общенационального карантина в связи с коронавирусом на Кипр.

Об этом свидетельствуют факты, обнародованные журналистами программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Нардеп вылетел на Кипр после призыва Президента Владимира Зеленского к украинцам вернуться в страну, так как границы закрываются. С тех пор Холодов не появлялся в Верховной Раде, пропустив уже пять заседаний.

В Ларнаку холодов вылетел 15 марта, а прекратили авиасообщение с 17 марта.

30 марта Холодова уже не было на заседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где он занимает должность заместителя главы.

После этого холодов принимал участие в заседании комитетов онлайн.

При этом, холодов мог вернуться с Кипра после закрытия границы, так как авиакомпания Sky Up осуществила по меньшей мере один эвакуационный рейс для граждан Украины 20 марта.

Журналисты ссылаются на троих инсайдеров, который подтвердили, что сейчас Холодов находится на Кипре и во время карантина не посещал Украину. Источники “Схем”: правоохранитель из Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, сотрудники украинской авиакомпании и Государственной пограничной службы Украины.

В городе Лимасол у нардепа и его супруги есть имение на побережье. По этому адресу ранее была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов. Из этого журналисты сделали вывод, что Холодов может быть причастен к столичному табачному бизнесу.

“Схемы” отправили запрос нардепу и его помощникам с вопросом о том, почему он покинул страну после призыва президента вернуться домой. Но ответ журналисты не получили.