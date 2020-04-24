Народный депутат от фракции "Слуги народа", заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов заявил, что Фонд государственного имущества остановил приватизацию госпредприятия "Трансмаш" в Кривом Роге, чем создал почву для силового захвата завода.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Холодов отметил, что ГП “Трансмаш” еще в прошлом году должны были продать, компания внесена в план приватизации, все формальности были пройдены и документы готовы. Но Фонд госимущества сначала объявил конкурс, потом по непонятным причинам отменил его, потом снова объявил и снова отменил. А затем было отменено и само решение о приватизации “Трансмаша”.

“Инвесторов, которые хотели купить предприятие, игнорируют. Имущество разрушается, государство получает убытки, а само госпредприятие периодически захватывают какие-то титушки и непонятно кто вообще контролирует там ситуацию. Раз Фонд госимущества не может разобраться без помощи журналистов, давайте как-то обсудим вопросы профпригодности руководства”, – подчеркнул депутат.

Он также добавил, что подал депутатский запрос в ФГИ, чтоб получить официальный ответ, почему отменили конкурс по “Трансмашу” и когда он будет проведен.