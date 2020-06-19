Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил о слежке и обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу расследования покушения на него, в результате которого погиб трехлетний сын.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Позавчера ночью люди в масках ходили вокруг моего дома. Я это видео сбросил следователю, на что был ответ такой же в принципе, как и всегда: “А что вы хотели? По Киеву ночью много людей ходит в масках. Ничего страшного“. Вместо того, чтоб нам помочь в расследовании, чтоб обмениваться информацией и наказать заказчиков убийства моего сына на сегодняшний день только за мной, за моей семьей, за адвокатом ведутся те действия, от которых волосы дыбом у любого нормального человека“, – сказал Соболев.

Адвокат уточнил, что информация собирается касательно транспортных средств, которыми пользуются Соболев и члены его семьи, а также которыми пользуется защита и члены его семьи. Проводятся попытки получения видеозаписей с камер наблюдения, которые имеют отношения к их собственности.

“Именно такими действиями проводится сбор информации, каким образом я и мой клиент получаем какую-либо информацию связанную толи с ходом расследования, толи связанную с теми лицами, которые причастны к организации заказного убийства“, – добавил он.

В связи с этим Соболев обратился к Зеленскому.

“Уважаемый господин Президент, в очередной раз я обращаюсь к вам с просьбой о том, чтоб вы уделили внимание убийствам, которые происходят в нашей стране, уже практически семь месяце прошло с того момент, как убили моего сына. Семь месяцев прошло с того момента, как мы каждый день с моими детьми, с моей женой ждем, когда ж все таки придут убивать меня. На сегодняшний день все, что происходит в расследовании равно нулю, так помимо этого силовики начали изобретать ситуацию, как бы мне напакостить еще дальше. Я этого не боюсь и не стесняюсь. Если кто-то хочет, чтоб я куда-то уехал, это точно не получится“, – резюмировал Соболев.

Напомним, 1 декабря в центре Киева, на перекрестке улиц Тарасовской и Льва Толстого, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева. В салоне находился его ребенок, мальчик трех лет, который умер в машине скорой помощи от полученных травм.

Правоохранители Киева задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра.

Одному из задержанных по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева всего 18 лет.