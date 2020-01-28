Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня, 28 января Каденюку исполнилось бы 69 лет.

“Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича до сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высшего уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно”, – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что проект мемориала существует, финансирование государство берет на себя, о чем уже договорено с Правительством.

“Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда”, – добавил он.