Кабинет Министров Украины на заседании одобрил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Основные показатели проекта Государственного бюджета на 2021:

ВВП – 4,5 трлн грн;

Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%;

Доходы планируются на уровне – 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн к плану 2020 року);

Расходы планируются на уровне– 1350 млрд грн;

Среднемесячная зарплата – 13,6 тыс грн;

Потребительская инфляция – 7,3%;

Государственный долг к ВВП – 64,6%.

Главные цифры проекта Государственного бюджета на 2021:

Расходы на безопасность и оборону – 267 млрд грн (+21 млрд плану с изменениями на 2020 год):

На зарплаты военным и правоохранителям – 131 млрд (+8,3 млрд грн).

Расходы на образование – 174 млрд грн (+34 млрд до плану 2020 року):

На доплаты зарплат учителям +21,2 млрд грн (это увеличение зарплат на 30%).

Расходы на медицину – 156 млрд грн (+27,5 млрд грн):

Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%;

На программу медицинских гарантий планируется 123,4 млрд ;

На борьбу с коронавирусом – 19,4 млрд (с которых 2,6 млрд грн на вакцинацию).

Расходы на социальную защиту населения– 324 млрд грн (+7,5 млрд до плана 2020 года):

Расходы для пенсионного фонда 204 млрд грн.

Программа «Большая стройка» (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 млрд грн

Рост МЗП к 6 тыс. грн с 1 сянваря 2021 года и с 1 июля – до 6,5 тыс. грн (+41,4 млрд грн).

Программы поддержки малого и среднего бизнеса – 12 млрд грн:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн;

на компенсацию процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства – 2 млрд грн.

Финансовая поддержка регионов (ДФРР)– 9,4 млрд грн (+4,5 млрд к плану 2020 года).

Расходы на культуру – 7,5 млрд грн (+2,8 млрд к плану 2020 года).

Расходы на спорт – 7,4 млрд грн (увеличено в 2,7 разы к плану 2020 года).

В поддержку угольной отрасли – 4,5 млрд грн.

В поддержку аграриев – 4,2 млрд грн.

Цифровизация отраслей экономики – 2,9 млрд грн.

Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги– 3,3 млрд грн.