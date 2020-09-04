Кабинет Министров Украины планирует заложить в государственный бюджет на 2021 год курс доллара на уровне 29 гривен.

Об этом рассказал в интервью телеканалу “Украина 24” премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Есть уже макропрогноз: заложен рост ВВП на уровне 4,7 %, порядка 6 % дефицит госбюджета… Курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже немного оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году“, – отметил Шмыгаль.

Он также заверил, что Правительство не видит сегодня оснований для резкого изменения курса до конца года.

Шмыгаль напомнил, что на днях был уплочен “наибольший единоразовый платеж в истории независимой Украины” – в эквиваленте 2,2 млрд долларов (по еврооблигациям).

“Вы видите, что курс не пошатнулся… До конца года у нас остается еще уплата около 46 млрд грн – эквивалент в валюте. Это уже не критические платежи для бюджета. И я уверен, что они никак не повлияют на колебания курса. Мы это просчитывали с Национальным банком, с Министерством финансов. Поэтому с точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке… Курс будет стабильным, он будет колебаться в границах 27-28 грн/доллар“, – рассказал Шмыгаль.

Премьер исключил резкое изменение курса “в одну либо другую сторону”.

По словам Шмыгаля, сейчас в Украине “одна из самых стабильных ситуаций с золотовалютным резервом, с ликвидностью банков”, и хорошая ликвидность по единому казначейскому счету.

(На видео – с 22:40)