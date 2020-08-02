Соединенные Штаты Америки осудили решение правительства Гонконга перенести на год выборы в парламент, запланированные на 6 сентября 2020 года.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, нет никаких серьезных причин для переноса выборов на целый год.

“Вероятно, Гонконг больше никогда не сможет проголосовать – ни за что, ни за кого. Эта сомнительная акция подтверждает, что Пекин не намерен соблюдать обязательства, которые он взял на себя перед населением Гонконга и Великобританией”, – говорится в сообщении Госдепа.

Помпео также добавил, что если гонконгское правительство не пересмотрят свое решение, то Гонконг превратится в еще один город Китая.

“Выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, чтобы они отражали волю и чаяния гонконгского народа. Если этого не произойдет, то, к сожалению, Гонконг продолжит свое шествие к тому, чтобы стать просто еще одним коммунистическим городом Китая”, – заявил госсекретарь США.