Государственная экологическая инспекция проверит 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Отмечается, что проверять будут как государственные, так и частные предприятия.

“Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов”, – подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что проверки будут проводить с привлечением СМИ, чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым.