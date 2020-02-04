Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
Отмечается, что проверять будут как государственные, так и частные предприятия.
“Нарушителей ждет дисциплинарная, административная, гражданская и даже уголовная ответственность. Кроме того, предприятия должны компенсировать вред, причиненный загрязнением окружающей природной среды и ухудшением качества природных ресурсов”, – подчеркнул Кулеба.
Он также добавил, что проверки будут проводить с привлечением СМИ, чтобы процесс был максимально прозрачным и открытым.
- Ранее Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата, которая будет заниматься охраной здоровья и благосостоянием граждан в связи с этим.