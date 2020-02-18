Государственное агентство по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрировать и распространять на территории Украины пять фильмов, в одном из них главную роль сыграл Президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения для кино-телепоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины, опубликованный на сайте Госкино.

Так, три фильма запрещены на основании закона о “О кинематографии” и приказов Министерства культуры “О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности”, на основании обращения Службы безопасности Украины. Среди них – “Мачете” (реж. Родригес Р., 2008 г., США), “Сорванцы из Тимпельбаха” (реж. Бери Н., 2008 г., Франция) и “Восемь первых свиданий” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 года).

Следует отметить, что одним из продюсеров и сценаристов фильма “Восемь первых свиданий” является Зеленский. Он также сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, Госкино на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов также запретило картины “Я так не думаю” (реж. Д.Даниелян 2017) и “Стрела” (реж. Е. Никитин, 2017).