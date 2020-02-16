Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иногда жалеет ли, что оставил работу на телевидении.

Об этом он сказал на конференции по вопросам безопасности.

Зеленскому задали вопрос, жалеет ли он, что ушел с телевидения, и не хотел бы остаться там и сейчас.

“Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь”, сказал он.

Вместе с тем он отметил, что когда видит результат своей работы, в частности, обмен удерживаемыми, это значит, что он и его команда “прожили день правильно”.

“И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря я уверен в этом, между нами говоря. Но если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель”, – добавил он.

(Смотреть видео с 22:19 минуты, – ред)