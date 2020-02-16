Об этом он сказал на конференции по вопросам безопасности.
Зеленскому задали вопрос, жалеет ли он, что ушел с телевидения, и не хотел бы остаться там и сейчас.
“Иногда да, иногда я думаю об этом. Иногда я думаю о том, как изменилась моя жизнь”, сказал он.
Вместе с тем он отметил, что когда видит результат своей работы, в частности, обмен удерживаемыми, это значит, что он и его команда “прожили день правильно”.
“И правильно, что я решил пойти в президенты. Если в течение этих пяти лет мы сможем действительно закончить войну, честно говоря я уверен в этом, между нами говоря. Но если мы это сможем, вернем наших людей и территории, я думаю, что сделал это не зря. Это моя цель”, – добавил он.
(Смотреть видео с 22:19 минуты, – ред)