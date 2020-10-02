Государственный секретарь США Майк Помпео, который сейчас находится в европейском турне, сдал тест на коронавирус COVID-19. Результат оказался отрицательным.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Кроме того, коронавирус не выявили у супруги Помпео – Сьюзен.

“Я чувствую себя фантастически”, – заверил госсекретарь в комментарии журналистам.

Помпео уточнил, что с 15 сентября не встречался с президентом США Дональдом Трампом, у которого диагностировали COVID-19. Стоит отметить, что 15 сентября состоялась официальная церемония подписания дипломатического соглашения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном в Белом доме.

“Мы молимся за президента и первую леди, чтобы они поскорее выздоровели… Я также говорил с офисом вице-президента сегодня утром. Очевидно, что мы относимся к этому очень серьезно. И мы сделаем все возможное, чтобы все были в безопасности”, – сообщил госсекретарь.

Как сообщают агентства Reuters и Associated Press, Помпео с супругой проверили на коронавирус по пути из Рима в Хорватию.

“Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга получили отрицательный результат анализов на коронавирус. Их проверили в самолете за 20 минут до приземления в Дубровнике, в Хорватии, в пятницу”, – информирует агентство АР.

Помпео отметил, что уже в четвертый раз за две недели сдал тест.

В данный момент Государственный департамент США оценивает, совершит ли Помпео запланированную поездку во Флориду в субботу и в Азию в воскресенье, но его визит в Хорватию продолжится по графику.