У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали заражение коронавирусом.

Об этом Трамп рассказал в Twitter.

“Сегодня вечером мы получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!”, – написал он.

Как известно, до этого коронавирус диагностировали у одной из помощник американского президента, Хоуп Хикс.

Она сопровождала Трампа на дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, а также ездила с президентом на встречу с избирателями в Миннесоту.

После того как у Хикс подтвердили заражение коронавирусом, Дональду и Мелании Трамп сделали тесты и отправили их на карантин.

Будучи на карантине, президент и первая леди узнали о позитивном результате теста.