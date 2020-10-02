Об этом Трамп рассказал в Twitter.
“Сегодня вечером мы получили положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!”, – написал он.
Как известно, до этого коронавирус диагностировали у одной из помощник американского президента, Хоуп Хикс.
Она сопровождала Трампа на дебатах с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, а также ездила с президентом на встречу с избирателями в Миннесоту.
После того как у Хикс подтвердили заражение коронавирусом, Дональду и Мелании Трамп сделали тесты и отправили их на карантин.
Будучи на карантине, президент и первая леди узнали о позитивном результате теста.
- Президент США Дональд Трамп сократил отставание от главного конкурента на выборах – демократа Джо Байдена. Накануне дебатов, Трампа готовы поддержать 45% американцев, а Байдена – 47%.