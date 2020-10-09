Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
“По итогам повторного тестирования “Шахтера” на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек из персонала первой команды с положительными результатами. По предписанию санитарного врача все они идут на десятидневную самоизоляцию”, — говорится в сообщении.
Кто именно заболел — не сообщается.
В клубе отметили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме. Другие скоро вернутся к тренировкам.
“Добавим, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам”, — отметили в “Шахтере”.
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4 октября футбольный клуб “Шахтер” пошел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала. COVID-19 нашли после матча с “Десной”.