У девяти футболистов ФК "Шахтер" после повторного тестирования обнаружили COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

“По итогам повторного тестирования “Шахтера” на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек из персонала первой команды с положительными результатами. По предписанию санитарного врача все они идут на десятидневную самоизоляцию”, — говорится в сообщении.

Кто именно заболел — не сообщается.

В клубе отметили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых — в легкой форме. Другие скоро вернутся к тренировкам.

“Добавим, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам”, — отметили в “Шахтере”.