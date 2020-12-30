В начале пандемии в магазинах быстро закончились дезинфицирующие спреи и салфетки. Людям советовали протирать все поверхности в своем доме, упаковки и банки, принесенные из продуктового магазина. Но за этот год изучения вируса оказалось, что вся эта очистка и дезинфекция может не понадобиться.

Об этом сообщает национальное радио npr.org.

Если человек, инфицированный коронавирусом, чихает, кашляет или громко разговаривает, аэрозоль, содержащий частицы вируса, может оседать на близлежащие поверхности. Но риск заразиться от прикосновения к такой поверхност невелик, говорит Эмануэль Голдман, микробиолог из Университета Рутгерса.

“В больницах были проверены поверхности рядом с пациентами с COVID-19, и на них не нашли вирус”, – отметил Голдман.

По его словам, была обнаружена вирусная РНК, похожая на “труп вируса”, – это то, что остается после смерти вируса.

“Вирус не находят на поверхностях, потому что он очень чувствителен в окружающей среде – он очень быстро разлагается”, – говорит Голдман.

Еще в январе и феврале ученые и представители органов здравоохранения думали, что поверхностное загрязнение является проблемой. Фактически, ранние исследования показали, что вирус может жить на поверхности в течение нескольких дней.

“Предполагалось, что заражение может происходить, когда инфицированный человек чихал или кашлял на близлежащей поверхности, и “вы могли, прикоснувшись к этим поверхностям, потом потереть глаза, нос или рот”, – сказала Линси Марр, профессор инженерии из Вирджинии Технический специалист, изучающий передачу инфекционных заболеваний воздушно-капельным путем.

Поэтому людям посоветовали дезинфицировать места общего пользования и даже надевать перчатки.

По словам Марр, это было излишеством, так как есть “все доказательства того, что вдыхание вируса через воздух является основным путем заражения”.

Ученые теперь знают, что первые поверхностные исследования проводились в чистых лабораторных условиях с использованием гораздо большего количества вируса, чем можно было бы обнаружить в реальной жизни.

Несмотря на это, многие из нас продолжают протирать дверные ручки, упаковки и продукты с помощью дезинфицирующих салфеток. Кроме того, тратятся часы на то, чтобы продезинфицировать поверхности в общественных местах, таких как аэропорты, учреждения и метро.

“Нет никаких научных данных, чтобы оправдать эти действия”, – сказал доктор Кевин Феннелли, специалист по респираторным инфекциям из Национального института здоровья.

“Когда вы видите, как люди проводят дезинфекцию улиц, тротуаров, стен и метро, ​​я просто не знаю никаких данных, подтверждающих тот факт, что мы заражаемся вирусами, которые прыгают на нас с тротуаров”.

По словам профессора Линси Марр, вместо того, чтобы уделять так много внимания очистке поверхностей, лучше уделить внимание очистке воздуха.