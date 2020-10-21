Об этом сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Чтобы дети и в дальнейшем учились с соблюдением противоэпидемических мер, сегодня мы утвердили предложение Министерства образования о выделении 540 млн грн на субвенции регионам. Все школы должны быть обеспечены дезинфекторами”, – отметил он.
По словам Шмыгаля, на следующий год в бюджете предлагается выделить 1 млрд грн на противоэпидемические меры в школах.
Согласно постановлению Правительства, на средства дезинфекции выделили 539 млн 498 тыс. грн. Они будут направлены на закупку “дезинфицирующих средств для обработки рук и кожи и дезинфицирующих средств для обработки поверхностей”.
Средства выделены за счет уменьшения расходов по другим бюджетным программам.
Например, на более чем 4 млн грн уменьшены расходы по программе “Проведение всеукраинских и международных олимпиад в сфере образования, всеукраинского конкурса “Учитель года”. На 40 тыс. грн сокращены расходы по программе “Выплаты академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам заведений профессионального предвысшего и высшего образования”.
На 77 млн грн уменьшены расходы по программе “Общегосударственные мероприятия в сфере образования”.
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