#Буквы рассказывают о биографии и интересные факты о жизни одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 в Вилья Фиорито, провинция Буэнос-Айрес, Аргентина.

Пятый из восьми детей, которых воспитывали Диего-старший и Донья Тота, Марадона вырос в бедной, но дружной семье. Свой первый футбольный мяч он получил в подарок на три года и быстро увлекся этой игрой.

Играя в футбол с малого возраста, Марадона уже в восемь лет смог посещать тренировки команды “Архентинос Хуниорс” в категории до 14 лет. Тренер Франсиско Корнехо позволил ему посещать тренировки взрослой команды клуба, где вместе с другими юными игроками он подавал мячи футболистам на поле.

Фото: Википедия

За 10 дней до своего 16-летия Марадона дебютировал в основном составе главной команды клуба. Болельщиков и прессу поразила игра дебютанта, а уже в следующем матче нападающий сыграл в основном составе.

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Сыграв в “Архентинос Хуниорс” в 16 лет, Марадона получил вызов в сборную Аргентины, где провел первый поединок в товарищеской встрече против Венгрии 27 февраля 1977.

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В 1981 году нападающего подписал местный гранд “Бока Хуниорс”, а через год в Европу его переманила “Барселона”. Однако наибольших успехов Марадона достиг в итальянском “Наполи”, где в 1984-1991 годах выиграл два чемпионата Италии, один Кубок Италии, а также Кубок УЕФА 1989.

Пиком карьеры легендарного аргентинца стал чемпионат мира 1986 года. Будучи капитаном и лидером команды, он вдруг в ее истории привел “альбиселестес” к триумфу на мундиале.

Марадона стал первым обладателем почетного Золотого мяча в истории и входит в символические сборные всех времен.

Марадону официально признали лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА – но его знают даже те, кто никогда не интересовался футболом. Во многом – через два гола в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Один из них он забил рукой – а потом сказал, что это была “рука бога”:

А второй – обыграв половину сборной Англии. И этот мяч признан лучшим за всю историю чемпионатов мира, его называют “голом столетия”:

В 2000 году ФИФА (Международная федерация футбола) решила вручить разовое вознаграждение “Игрок века” в честь начала нового тысячелетия. ФИФА провела онлайн-голосования, и Марадона выиграл его с огромным отрывом, обойдя Пеле, Герсона, Йохана Круффа, Диди, Ваву и многих других легенд футбола.

В конечном итоге ФИФА решила разделить награду на две части и объявила Пеле и Марадону двумя крупнейшими игроками всех времен.

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Скандалы

Марадона долгое время был наркоманом, собственно из-за чего он потерял карьеру.

В 1991 году он не прошел допинг-тест в Италии, и его дисквалифицировали на 15 месяцев. Против него было возбуждено расследование по поводу предполагаемых связей с мафией.

Он также был арестован в Аргентине за хранение кокаина. У Диего был положительный результат на употребление наркотиков во время чемпионата мира 1994 года, и он был отстранен от турнира, чем нанес большой вред сборной. В конце карьеры, в 1995 году, он вернулся в родную аргентинскую команду “Бока Хуниорс”, но там уже не блистал, не прошел еще один тест на наркотики два года назад и ушел из спорта.

Легендарный экс-нападающий был замешан в нескольких судебных процессах. Так, в 1991 году его арестовали за хранение кокаина, а в 1999 году он получил условный срок за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

Взаимоотношения Диего Армандо и прессы всегда были далеки от идеальных. Иногда их можно было охарактеризовать словом война: Марадона обстреливал журналистов из винтовки, бросался камнями, разбивал стекла автомобилей. Особенно футболиста доставала бульварная пресса, для которой разгульная жизнь Марадоны была настоящей находкой.

После завершения игровой карьеры Марадона работал телекомментатором на аргентинском и итальянском каналам. В 2005-2006 годах был вице-президентом футбольной комиссии “Бока Хуниорс”. В 2008-2010 годах возглавлял сборную Аргентины, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

В 1984-2004 годах экс-футболист был женат на Клаудии Вильяфанье, от которой у него двое дочерей. Также у него есть сын Диего от внебрачного романа с Кристен Синагра.

Лучшие голы и технические приемы в карьере Марадоны: