Об этом сообщает агентство AP.

Данные, собранные Европейской службой мониторинга атмосферы Copernicus, показали, что дым от пожаров прошел 8000 километров через атмосферу в Великобританию и другие части северной Европы.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, который управляет некоторыми системами спутникового мониторинга Copernicus, сообщил, что в результате пожаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне было выброшено около 30,3 миллиона метрических тонн (33,4 миллиона тонн) углерода.

“Масштаб и сила этих пожаров намного выше, чем любой другой пожар за 18 лет, которые мониторились нами, начиная с 2003 года”, – сказал Марк Паррингтон, старший научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в Службе мониторинга атмосферы Copernicus.

Паррингтон сказал, что толщина дыма от пожаров, известная как оптическая глубина аэрозоля или AOD, была огромной.