Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в размере 5 тысяч долларов директора Шосткинского завода "Звезда".

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

“21.02.2020 года задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия “Шосткинский казенный завод Звезда”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что такую сумму чиновник получил за то, что заключил договор хранения имущества и в дальнейшем договор сдачи в аренду нежилого помещения на территории завода, который входит в состав “Укроборонпрома”.

Сообщается, что чиновник был задержан, а взятка изъята.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.