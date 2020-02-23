Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.
“21.02.2020 года задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия “Шосткинский казенный завод Звезда”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что такую сумму чиновник получил за то, что заключил договор хранения имущества и в дальнейшем договор сдачи в аренду нежилого помещения на территории завода, который входит в состав “Укроборонпрома”.
Сообщается, что чиновник был задержан, а взятка изъята.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Суд арестовал и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области за попытку предоставления взятки местному прокурору.