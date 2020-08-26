Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Macquarie Research.
Согласно отчету, 11,2 млрд долларов от прямых продаж будет составлять 19 % от общего объема продаж – такого уровня конкуренты в традиционных медиа еще не достигли.
Macquarie в своем отчете упомянула, стриминговую платформу Disney+, которая быстро набрала более 60 миллионов подписчиков, и Hulu, бизнес, над которым компания получила контрольный пакет в прошлом году.
Что касается Fox Corp. и Comcast Corp., то Fox продала большую часть своих развлекательных активов Disney в прошлом году, а Comcast только начинает заниматься стримингом: его поддерживаемый рекламой сервис Peacock дебютировал на национальном уровне в прошлом месяце.
Однако большим сюрпризом может стать Lions Gate Entertainment Corp., которая, по данным Macquarie, получит 18% выручки от потоковой передачи в этом году. Lions Gate недавно заявила, что у нее более 11 миллионов онлайн-клиентов по всему миру.
Аналитики ожидают, что Netflix Inc. в этом году получит почти 25 миллиардов долларов дохода, причем практически весь доход от потоковой передачи.
- Ранее компания Disney в связи с приближением премьеры ремейка мультфильма “Мулан” презентовала новый тизер.