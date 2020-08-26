Онлайн-видео становится серьезным бизнесом для некоторых из старейших и крупнейших медиа-компаний Америки, в первую очередь Walt Disney Co. В этом году Disney получит около 11,2 миллиарда долларов от потокового видео.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Macquarie Research.

Согласно отчету, 11,2 млрд долларов от прямых продаж будет составлять 19 % от общего объема продаж – такого уровня конкуренты в традиционных медиа еще не достигли.

Macquarie в своем отчете упомянула, стриминговую платформу Disney+, которая быстро набрала более 60 миллионов подписчиков, и Hulu, бизнес, над которым компания получила контрольный пакет в прошлом году.

Что касается Fox Corp. и Comcast Corp., то Fox продала большую часть своих развлекательных активов Disney в прошлом году, а Comcast только начинает заниматься стримингом: его поддерживаемый рекламой сервис Peacock дебютировал на национальном уровне в прошлом месяце.

Однако большим сюрпризом может стать Lions Gate Entertainment Corp., которая, по данным Macquarie, получит 18% выручки от потоковой передачи в этом году. Lions Gate недавно заявила, что у нее более 11 миллионов онлайн-клиентов по всему миру.

Аналитики ожидают, что Netflix Inc. в этом году получит почти 25 миллиардов долларов дохода, причем практически весь доход от потоковой передачи.